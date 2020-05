Tourismus und Geschichte : Festung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf

Koblenz Die Bollwerke am Deutschen Eck wurden lange vernachlässigt, jetzt sollen sie wiederbelebt und touristisch aufgewertet werden.

Neue Blickbeziehungen, neue Besichtigungen: Koblenz will eine der einst größten Festungsanlagen Europas wiederbeleben. Rund 20 Festungen, Forts und Schanzen haben sich früher als 14 Kilometer langer Ring um die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel gezogen. Später sind sie teils zerstört, teils anders genutzt, teils von Brombeeren überwuchert worden. Koblenz will nun einstige Blickachsen zur gegenseitigen Absicherung der Bauten wiederherstellen und denkt auch an Kulturevents vor deren Kulisse, Theater etwa. Neben der schon immer vielseitig genutzten Festung Ehrenbreitstein sollen auch andere Gemäuer wieder erlebbar werden.