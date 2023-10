Folgen der EVK-Schließung in Saarbrücken Zwei Ärzte abgeworben – Knappschaftsklinikum wird Hochburg für Leistenbrüche

Die Schließung des Evangelischen Krankenhauses (EVK) in Saarbrücken im März dieses Jahres hat auch die beiden niedergelassenen Chirurgen Nihad Sardoschau und Dr. Andreas Lauer in Bedrängnis gebracht. Sie betreiben die chirurgische Praxis „LaSar“ neben dem EVK. Als Belegärzte hatten sie im Krankenhaus auch stationäre Patienten operiert. Diese Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr. Immerhin können die beiden Mediziner wie auch zwei Dutzend andere niedergelassene Ärzte das weiterhin existierende ambulante OP-Zentrum im EVK nutzen. Doch ob das dauerhaft möglich sein wird, steht in den Sternen.