Qualitätscheck : Knapp neun Prozent Beanstandungen bei Kontrollen von Speiseeis

Saarbrücken Bei 140 Proben von Speiseeis bei Herstellern im Saarland haben Lebensmittelkontrolleure 12 (rund 8,6 Prozent) beanstanden müssen.

Grund sei nach dem Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchung eine zu hohe Keimbelastung, teilte das saarländische Verbraucherschutzministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Die festgestellten Keime wiesen auf eine mangelnde Hygiene bei der Herstellung hin. Von einer Gefährdung für den Verbraucher sei nicht auszugehen: Krankmachende Keime wie Salmonellen oder Listerien seien in keiner Probe gefunden worden, hieß es.