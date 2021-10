Bessere medizinische Versorgung in der Landeshauptstadt : Wie das Land die Winterberg-Klinik für ihren Corona-Einsatz belohnt

Saarbrücken Das Klinikum Saarbrücken erweitert sein Leistungsspektrum deutlich. Es gibt neue und erweiterte Abteilungen, eine verstärkte Zusammenarbeit der Fachdisziplinen und eine höhere Zahl an Ausbildungsplätzen.

Das Klinikum Saarbrücken mit seinen mehr als 2200 Mitarbeitern und 320 Ärzten erweitert sein medizinisches Leistungsspektrum deutlich. Die Anzahl der Betten wächst von 576 auf 600. Der neue Krankenhausplan zeigt, dass das Saarland den Bereich der intensivmedizinischen Versorgung auf dem Winterberg weiter stärken will. In der Intensivmedizin stehen bald 77 statt wie bisher 60 Betten zur Verfügung. „Dieser hohe Anteil an der Gesamtbettenzahl spiegelt auch unserer Rolle als intensivmedizinisches Zentrum während der Corona-Pandemie wider“, sagt Braun. Mehr als 1300 an Corona erkrankte Patienten wurden seit Beginn der Pandemie auf dem Winterberg medizinisch versorgt.

Die Thoraxchirurgie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Schwer- und Schwerstverletzten. Das Klinikum Saarbrücken ist wie die Universitätsklinik in Homburg als überregionales Traumazentrum seit vielen Jahren anerkannt. Hier werden Unfallopfer mit Verletzungen jeder Art wie zum Beispiel Schädel-Hirn-Trauma oder Wirbelsäulenverletzungen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr versorgt. „Auch hierbei arbeiten unsere Fachabteilungen eng zusammen“, sagt Braun, der als Internist und Notfallmediziner auch die Zentrale Notaufnahme auf dem Winterberg leitet. Da dort nicht nur ein Notarztwagen stationiert ist, sondern die Notaufnahme auch vom Rettungshubschrauber Christoph 16 angeflogen werden kann, können zudem Schwerstverletzte von außerhalb des Saarlandes ins Klinikum transportiert werden.

Die Onkologie, bisher der Inneren Medizin zugeordnet, werde auch deshalb zu einer eigenen Fachabteilung aufgebaut, „weil der medizinische Fortschritt in diesem Bereich gewaltig ist“, erklärt Braun. Neben Chemotherapie, operativen Eingriffen und Strahlentherapie werden sogenannte interventionelle Verfahren zur vierten Säule in der Tumortherapie. Hierbei nimmt das Onkovaskuläre Zentrum (OVZ) auf dem Winterberg eine zentrale Rolle ein. Es geht um Eingriffe (Interventionen), bei denen Tumore mit feinsten Kathetern zielgenau erreicht und beispielsweise direkt mit hochwirksamen Medikamenten angegriffen werden können. „Wir verfügen über die hohe Expertise und aufwendige Technik, die solche Katheterverfahren erfordern“, sagt Christian Braun. Das ermögliche Krebsbehandlungen, die für die einzelnen Patienten maßgeschneidert seien – beispielsweise könnten verschiedene Ausprägungen von Darmkrebs entsprechend individuell behandelt werden.

Im Gefäßzentrum der Klinik arbeiten die Ärzte der verschiedenen Disziplinen ebenfalls Hand in Hand, etwa Gefäßchirurgen, Angiologen (Gefäßmediziner), Kardiologen, Radiologen, Neurologen und Intensivmediziner. Es geht auch um die schnelle Behandlung nach einem Schlaganfall. Um das Blutgerinnsel im Gehirn aufzulösen, waren jahrelang Medikamente das bevorzugte Mittel. Inzwischen ist die moderne Medizin in der Lage, im bestimmten Fällen mit feinsten Kathetern zu den geschädigten Gefäßen vorzudringen und die Verstopfung herauszuziehen. Neuer Chefarzt der Gefäßchirurgie wird jetzt Michael Steffen. Er löst den Privatdozenten Dr. Thomas Petzold ab.

Nicht zuletzt baut das Klinikum Saarbrücken sein Angebot an Ausbildungsplätzen aus. Es geht dabei vor allem um Pflegepersonal. „Um den nach wie vor erheblichen Mangel an Fachkräften zu bekämpfen, stellen wir im nächsten Jahr 260 Ausbildungsplätze zur Verfügung“, berichtet Christian Braun. „Für uns ist das neben vielen anderen Aktivitäten eine wichtige, wenn nicht gar die entscheidende Säule, in die wir viel Zeit und Mühe stecken.“ Das Winterberg-Klinikum bietet allen Auszubildenden, bei denen eine entsprechende Qualifikation und Motivation zu erkennen ist, schon früh eine Übernahme ins „Team Winterberg“ an. So gut wie alle stimmen zu. „Wir gelten als familienfreundlich, bieten Wahlarbeitszeiten und Weiterbildungen an, und bei Bedarf sind wir auch bei der Wohnungssuche behilflich“, erklärt Braun.