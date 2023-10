Regionaler Leitartikel Klinikum Merzig hat zu wenige Patienten

Ob die wirtschaftliche Sanierung des SHG-Klinikums in Merzig glückt, wird in den anderen Krankenhäusern des Saarlandes mit größtem Interesse verfolgt. Schließlich stecken mittlerweile fast alle Häuser in großen finanziellen Schwierigkeiten. Die Klinik in Merzig ist noch nicht zahlungsunfähig, aber überschuldet. Daher ist ein sogenanntes Schutzschirmverfahren möglich, das es der Geschäftsführung ermöglicht, mit Hilfe von Experten ein Sanierungskonzept selbst zu erarbeiten. In diesem Konzept muss dargelegt werden, wie das Krankenhaus zukünftig wirtschaftlich betrieben werden kann. Das Sanierungsteam muss für jede Abteilung, für jeden Bereich im Detail darlegen, dass ein Weiterbetrieb wirtschaftlich sinnvoll ist. Ein solches Verfahren führt immer zu Verunsicherung bei den Beschäftigten, Geschäftspartnern und Patienten. Obwohl es sich um ein nicht-öffentliches Verfahren handelt, verfolgt die Geschäftsführung gegenüber der Öffentlichkeit und Belegschaft die Kommunikationsstrategie, so viele Informationen über den Fortgang der Bemühungen preiszugeben wie möglich.