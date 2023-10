Einheimische Patienten lassen sich woanders behandeln Das Klinikum Merzig hat auch im eigenen Landkreis ein großes Problem

Ob die wirtschaftliche Sanierung des SHG-Klinikums in Merzig glückt, wird in den anderen Krankenhäusern im Saarland mit größtem Interesse verfolgt. Schließlich stecken mittlerweile fast alle Häuser in großen finanziellen Schwierigkeiten. Die Klinik in Merzig ist noch nicht zahlungsunfähig, aber überschuldet. Daher ist ein sogenanntes Schutzschirmverfahren möglich, das es der Geschäftsführung ermöglicht, mit Hilfe von Experten ein Sanierungskonzept selbst zu erarbeiten.