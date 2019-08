Fachkräftemangel : Saar-Kliniken suchen Pfleger in Mexiko

Saarbrücken Das Uni-Klinikum in Homburg und das Klinikum Saarbrücken suchen in Mexiko nach Pflegern. Sie begründeten das mit dem Fachkräftemangel in Deutschland. Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) nannte die Initiative „unterstützenswert“, die Linke im Landtag übte Kritik.