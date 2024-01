Saarbrücken CTS-Geschäftsführer Alexander Funk: „Alle Kliniken müssen gerecht finanziert werden“

„Immer mehr Krankenhäuser in Deutschland befinden sich in einer dramatischen finanziellen Situation. Verantwortlich dafür sind die nicht ausgeglichenen inflationsbedingten Preissteigerungen und die unzureichende Finanzierung der Investitionskosten. In dieser Lage greifen viele Städte und Landkreise in den Steuertopf und gleichen ihren Krankenhäusern in kommunaler Trägerschaft die Defizite aus Steuermitteln aus. Dies stellt in unseren Augen momentan eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung dar“, erklärt Funk.