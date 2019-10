Neue Herausforderung : Klimaveränderung wird für Feuerwehren zum Problem

Unwetterfolgen beanspruchen immer stärker die Feuerwehren in Deutschland. Vermehrt ziehen Stürme übers Land und lassen wir hier in Brandenburg Bäume umstürzen. (Archivaufnahme vom September).

Saarbrücken Früher haben Feuerwehrleute vor allem brennende Häuser gelöscht. Jetzt verändert sich das Klima: Immer öfter werden sie zu Waldbränden gerufen. Oder zum Kampf gegen Überschwemmungen. Die Feuerwehren müssen sich umstellen.

Die Klimaveränderung in Deutschland mit mehr Starkregen, Hochwasser und Waldbränden wird für die Feuerwehren zunehmend zu einem Problem. „Das ist eine neue Herausforderung“, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Wir werden eine Zunahme anderer Einsatzszenarien haben“, sagte er anlässlich einer Delegiertenversammlung des Verbandes am Samstag (26. Oktober) in Saarbrücken, bei der die häufigeren Hitzeperioden das Hauptthema sind. Vor allem bedeute dies, dass Feuerwehrleute nicht nur wenige Stunden, sondern möglicherweise eine ganze Woche im Einsatz seien.