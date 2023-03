Globaler Klimastreik : Mann stirbt bei „Fridays for Future“-Demo in Saarbrücken

Foto: Saarbrücker Zeitung/BeckerBredel

Update Berlin/Saarbrücken Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat zum weltweiten Streik aufgerufen. In Saarbrücken demonstrierten Hunderte für mehr Klimaschutz. Dabei kam es zu einem dramatischen Zwischenfall.

Der Freitag steht weltweit im Zeichen der Klimaproteste. In Deutschland planten Aktivisten von Fridays for Future mehr als 230 Aktionen, darunter auch in Saarbrücken.

Klimastreik in Saarbrücken: Mann stirbt bei Demo

Bei dem Protesttag in Saarbrücken kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Mann ist kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf SZ-Nachfrage. Demnach meldete sich der Teilnehmer in einem Awareness-Zelt und klagte über Unwohlsein. Kurz darauf traf auch ein Notarzt ein. Der Mann erlitt offenbar einen Herzinfarkt, an dessen Folgen er trotz Reanimationsversuchen später verstarb. Nach einer Schweigeminute brachen die Veranstalter die Demo ab.

Der Protesttag in Saarbrücken begann bereits um 13 Uhr mit Livemusik am Saarbrücker Staatstheater. Dort folgte um 14.30 Uhr eine Kundgebung. Gegen 15.30 Uhr startete der Demonstrationszug zur Saarbrücker Staatskanzlei, wo Klimaministerin Petra Berg (SPD) symbolisch „Klimageld“ zur Umsetzung weiterer Klimaschutz-Maßnahmen übergeben werden sollte. Fridays for Future hatte zuletzt scharfe Kritik am Entwurf des saarländischen Klimaschutzgesetzes geäußert.

Auch die Internationale Energieagentur (IEA) fordert mehr Tempo bei der Energiewende, da der globale Kohlendioxid-Ausstoß bei der Energieerzeugung auf einem Rekordniveau verharrt. Die weltweiten energiebedingten CO 2 -Emissionen seien 2022 um 0,9 Prozent oder 321 Millionen Tonnen gestiegen und hätten einen Höchststand von über 36,8 Milliarden Tonnen erreicht, teilte die IEA am Donnerstag mit.

Vor dem globalen Klimastreik hatte Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP zu große Zögerlichkeit beim Klimaschutz vorgeworfen. „Statt einer Fortschrittkoalition erleben wir gerade eine Stillstandskoalition“, sagte sie im Podcast „Stand der Dinge“. Dass sich etwa beim Tempolimit und anderen Maßnahmen zum Klimaschutz so wenig tue, sorge bei vielen für „gewisse politische Resignation“.