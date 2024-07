Land investiert 1,47 Milliarden Klimaschutz-Offensive im Saarland – Hausbesitzer müssen sich auf drastische Veränderungen einstellen

Das Saarland will bis 2030 1,47 Milliarden Euro investieren, um den Treibhausgasausstoß stark zu reduzieren. Gleichzeitig gab die Landesregierung am Dienstag vor Journalisten bekannt, dass die Klimaschutzziele des Landes um zehn Prozent erhöht werden sollen. Nach dem aktuellen Plan der SPD-Landesregierung sollen somit bis 2030, im Vergleich zum Referenzjahr 1990, 65 Prozent der landesweiten CO 2 -Emissionen eingespart werden. Mit Stand 2021 wurden bereits knapp 50 Prozent CO 2 eingespart.