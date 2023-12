Jahresrückblick 2023 – Klima & Umwelt Klimaschutz im Saarland 2023 – viele Debatten und eine riesige Blamage

Die Menschen hätte eine kleine Verschnaufpause nach diesem harten Jahr wohl verdient gehabt. Statt Besinnlichkeit zum Weihnachtsfest erwartete allerdings tausende Deutsche vielerorts Hochwasser: Vor allem in Niedersachsen und Thüringen traten nach tagelangem Dauerregen Flüsse und Bäche über die Ufer, etliche Bürger mussten ihre Häuser verlassen. In den benachbarten Niederlanden ließ sich gleichzeitig ein Ereignis historischen Ausmaßes beobachten: Das Maeslant-Sperrwerk, das rund eine Million Niederländer vor Hochwasser schützt, schloss am 21. Dezember seine gigantischen Tore. Der Mechanismus wird automatisch ausgelöst, wenn die Wasserstände drei Meter über dem „normalen Amsterdamer Pegel“ (NAP) liegen – dies war nun erstmals seit der Fertigstellung der Sperre im Jahr 1997 der Fall.