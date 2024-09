Klima-Liveshow kommt erstmals ins Saarland „Ich schaute hoch, Rauch tief in der Lunge, und sah brennende Vögel fliegen“

SCHNEIDER Überall habe ich Menschen getroffen, die trotz der verheerenden Auswirkungen der Klimakrise einfach nicht aufgeben. Hoffnung habe ich selbst an den traurigsten und ungerechtesten Orten gefunden. Menschen, die mitten in der Zerstörung weiterkämpfen, haben mir gezeigt, dass wir die Macht haben, unsere Geschichte selbst zu schreiben. Das motiviert mich. Beispiel: Die Yanomami (indigene Volksgruppe im brasilianischen Regenwald, Anm. d. Red.) sind als Gemeinschaft so unfassbar resilient, obwohl sie auch krass gefährdet werden. Goldgräber zerstören und rauben ihr Land, verseuchen ihre Gewässer mit Quecksilber, machen sie dadurch krank. Aber trotz Jahrhunderten des Kolonialismus kämpfen sie weiter und haben es geschafft, ihr eigenes Territorium anerkennen zu lassen. Ein riesiger Erfolg. Für mich als Mensch des globalen Nordens sind so viele Privilegien total normal, deshalb habe ich mir selbst gesagt, dass es meine Pflicht ist, diese Privilegien zu nutzen und mich an die Seite der Menschen zu stellen, die heute schon am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Anderes Beispiel: Im Senegal waren wir in einem Camp für Geflüchtete. Fluchtursache war aber nicht Krieg, sondern die Klimakatastrophe! Ihre Häuser sind durch Fluten an der Küste zerstört worden. Diese herzlichen Menschen haben uns eingeladen, Tee und Essen mit uns geteilt, obwohl sie durch die Hölle gegangen sind. Ich glaube, manchmal führen uns Konflikte und Katastrophen wieder zu Orten, wo wir unsere Menschlichkeit wiederfinden. Das Zusammenkommen, die Gemeinschaft ist ein Akt der Harmonie und des Widerstands. Es muss nicht so sein, dass wir uns irgendwann in naher Zukunft um den letzten Tropfen Wasser prügeln, wie immer erzählt wird. Diese dystopischen Narrative müssen wir durchbrechen. Wir Menschen sind von Grund auf eigentlich gut und das erkennen wir in Katastrophensituationen immer wieder. Auch im Ahrtal gab es eine riesige Solidaritätswelle, Hilfe kam aus dem gesamten Land. Ich habe so viele Argumente für Hoffnung! Wenn wir unsere Macht in Gemeinschaft erkennen, dann geschieht wahrhaftige, gerechte Transformation.