Junge Klima-Aktivisten machen mobil : Angst um die Zukunft: Das Saarland am Pranger – Jugendliche ziehen vors Bundesverfassungsgericht

Junge Saarländer demonstrieren wie überall auf der Welt dafür, dass Politiker den Klimaschutz fest in ihre Arbeit verankern. Jetzt klagen zwei von ihnen gegen das Saarland, weil die Landesregierung ihrer Ansicht nach zu wenig unternimmt. Hier eine Aufnahme einer Demo der „Fridays for future“-Bewegung vom September 2019 in Saarbrücken. Foto: dpa/Oliver Dietze