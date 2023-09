„Unangemessen, lottrig, zerrissen oder freizügig?“ Kleiderkodex an Schulen im Saarland? Das sagen Schüler, Lehrer und Eltern

Die Vorsitzende der Landeselternvertretung (LEV) Gymnasien Saarland, Katja Oltmanns, sieht bei der Kleiderfrage wie Marcus Hahn auch die Eltern in der Pflicht: „Die Frage, was angemessen ist und was nicht, ist sehr individuell, denn was der eine als störend, aufdringlich oder geschmacklos empfindet, wird eine andere Person ganz anders interpretieren“, relativiert sie. „Allerdings: Es geht kaum jemand in Bikini oder Schwimmshorts ins Büro, weil es einfach nicht in den Rahmen passt. Eltern sollten mit ihren Kindern bezüglich der Kleiderwahl für die Schule schon die Diskussion führen und argumentieren, was passend sein könnte oder eben nicht und warum. Das ist Teil der Erziehung.“