Klausur der Sozialdemokraten in Mettlach : Saar-SPD blickt bis ins Jahr 2030

Die Vorsitzende der Saar-SPD, Anke Rehlinger, stellt ihre Schwerpunkte vor. Foto: SPD Saar/Marc Strauch

Mettlach Um die Auswirkungen der Corona-Epidemie zu lindern, hat die Politik viel Geld locker gemacht. Mit den zusätzlichen Millionen wollen die saarländischen Sozialdemokraten vor allem in der Bildung und der Infrastruktur hohe Standards setzen.

Und plötzlich ist Geld da, das im stark verschuldeten Saarland investiert werden kann. Möglich macht das ironischerweise die Corona-Krise, die unser Bundesland so hart trifft. Einziger Trost: Aufgrund dieser Ausnahme-Situation darf sich das Saarland aber etwas von den bisherigen Spar-Zwängen befreien. Schulden machen ist wieder erlaubt und von dem rund zwei Milliarden schweren Nachtragshaushalt, der vor kurzem verabschiedet wurde, hätte vor einem Jahr bei der Klausur der Saar-SPD niemand zu träumen gewagt. In diesem Jahr sind die Ziele der Sozialdemokraten gleich geblieben, nur dass deren Umsetzung tatsächlich durch zusätzliche Mittel nicht mehr so abwegig erscheint. „Diese Milliarden werden benötigt, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, aber auch um neue Impulse für unser Saarland zu setzen“, sagt Parteivorsitzende Anke Rehlinger am Rande der diesjährigen Klausur in Mettlach. Besonders im Fokus der SPD: ÖPNV, Diversifizierung der Industrie und Bildungsgerechtigkeit.

Zu letzterer habe sich in der Zeit von Corona und Homeschooling deutlich gezeigt, wie groß die Kluft zwischen den Kindern sei, die über familiäre Unterstützung und technische Ausstattung verfügen und diejenigen, die solche Möglichkeiten nicht haben. „Wir müssen dafür sorgen, dass alle Schüler die gleichen Chancen haben, dass den Kindern, die sich anstrengen, allen Türen offen stehen“, meint Rehlinger. Dass in diesem Schuljahr rund 350 zusätzliche Lehrer in den Schulen zur Verfügung stehen würden, sei ein Zeichen dafür, dass der Stellenabbau in diesem Bereich umgekehrt worden sei. Damit der schulische Erfolg nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sei, müsse auch die Bildung „von der Kita bis zum Master beitragsfrei werden“, findet Fraktionschef Ulrich Commerçon. Dass dieses Ziel bis 2030 erreicht wird, hält er für realistisch angesichts der Beitragsreduzierungen, die in den vergangenen zwei Jahren bereits erfolgt sind. Zurückhaltender zeigte er sich bei der Frage, ob bis 2030 auch ein kostenloser ÖPNV im Saarland realisierbar sei. Das müsse aber das Ziel sein, „wie es geht, das macht uns Luxemburg gerade vor.“

Anke Rehlinger und Ulrich Commerçon stellen sich bei einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Foto: Hélène Maillasson

Schwerpunkt der Sozialdemokraten für die kommenden Jahre soll auch die Diversifizierung der hiesigen Industrie werden. „Wir sollten nicht mehr von Schlüsselbranchen abhängig sein“, sagt Commerçon. Mit der Diversifizierung sei aber nicht nur die Ansiedlung einzelner großer Betriebe, wie es zum Beispiel mit dem Küchenhersteller Nobilia gelungen ist, präzisiert Parteichefin und Wirtschaftsministerin Rehlinger. „Wir wollen zum Beispiel auch Ausgründungen im IT-Bereich unterstützten, damit sie Arbeitsplätze generieren“, sagt sie. Ihre Partei will außerdem das Gesundheitssystem stärken. Corona habe deutlich gemacht, dass der Einsatz, Beschäftigte in der Pflege als „Kostenpunkt mit Ohren“ zu betrachten absolut falsch sei.

Bei ihrer Klausur in Mettlach stellt die Saar-SPD Weichen für die kommenden Jahre. Foto: SPD Saar/Marc Strauch