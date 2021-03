Gourmet-Restaurants im Saarland : Der Sterne-Himmel ist in Bewegung

Christian Münch-Buchna (r.) und sein Team vom Landhotel Saarschleife bekamen die neue Auszeichnung „Der Grüne Stern“ vom Michelin-Führer. Der Gastro-Guide zeichnet damit besonders nachhaltige Küchen aus. Foto: Thomas Reinhardt

Paris/Saarbrücken Im Michelin-Restaurantführer Deutschland 2021 verliert Klaus Erfort einen Stern, Silio Del Fabro vom Restaurant Esplanade bekommt einen hinzu. Christian Bau aus Perl-Nennig liegt mit drei Sternen an der Spitze.

Seit März 2002 führt Klaus Erfort als selbständiger Gastronom sein Gästehaus in Saarbrücken. Er legte einen steilen Aufstieg hin, seine Leistung wurde bereits im November 2007 mit dem dritten Michelin-Stern gekrönt. Höher geht’s nicht. Bis zur Ausgabe 2020 konnte Erfort seine Spitzenposition ohne Unterbrechung verteidigen. Eine großartige Leistung. Jetzt hat der renommierte Restaurantführer das Gästehaus auf zwei Sterne herabgestuft. Des einen Leid, des anderen Freud: Silio Del Fabro, Küchenchef im Saarbrücker Restaurant Esplanade, wird im Michelin Deutschland 2021 jetzt mit zwei Sternen ausgezeichnet. In einer Online-Liveübertragung aus Paris wurden am Freitag von Michelin die neuen Ergebnisse vorgestellt. Als einer von drei neuen Zwei-Sterneköchen wurde Del Fabro live zugeschaltet. Brille, Vollbart, schwarze Kochjacke und ein freudestrahlendes Gesicht: „Perfekt, Dankeschön!“ Das waren seine ersten Worte bei der erfreulichen Nachricht aus Paris und dazu zeigte er die geballte Faust. „Ich bin überglücklich, wir haben lange dafür gearbeitet“, ergänzte der erfolgreiche Küchenchef. Das letzte Jahr sei für alle in der Branche sehr holprig gewesen. Aber das ganze Team habe mitgezogen und das Niveau noch einmal gesteigert, so Del Fabro. Im schick-modernen Restaurant mitten in Saarbrücken, so der Michelin, verbinde er „Klassisches mit modernen und mediterranen Einflüssen. Seine Gerichte sind klar strukturiert, finessenreich und wunderbar ausbalanciert.“

Auf seine jetzt alleinige Spitzenposition in der Gastronomie des Saarlandes darf Christian Bau aus Perl-Nennig stolz sein. Im Restaurant „Victor’s Fine dining by christian bau” zeige er „Innovationsgeist und Streben nach Perfektionismus“, lobt der Michelin. „Eindrucksvoll, wie viel Finesse und gleichzeitig geschmackliche Wucht in seinen Gerichten stecken.“ Auch alle vier saarländischen Ein-Sterne-Köche konnten ihre Auszeichnungen behaupten.

Über die in der letzten Ausgabe des Michelin neu eingeführte Auszeichnung „Der Grüne Stern“, die das Engagement für nachhaltiges Arbeiten besonders hervorhebt, darf sich das Landhotel Saarschleife von Familie Buchna in Mettlach-Orscholz freuen. „Wow, das ist der Hammer“, zeigt sich Küchenchef Christian Münch-Buchna im Gespräch mit unserer Zeitung begeistert. Er sei am Renovieren und habe es erst vor kurzem erfahren, „da stand ich gerade an der Kreissäge.“ Eine solche Auszeichnung, von der es nur 53 in ganz Deutschland gibt, sei eine wichtige Wertschätzung für die Arbeit, den Fleiß und das Engagement aller Beteiligten. „Das ist eine Bestätigung, die das ganze Team weiter motivieren wird.“ Das neue Konzept mit den zwei verschiedenen Restaurants habe im Sommer und Herbst vergangenen Jahres großartig eingeschlagen, „wir haben nur positive Rückmeldungen von unseren Gästen bekommen.“

Bewegung bei den Sternenträgern im Saarland: Klaus Erforts Gästehaus wurde auf zwei herabgestuft... Foto: picture alliance / SZ Photo/dpa Picture-Alliance / Robert Haas

...Silio del Fabro und das Esplanade haben den zweiten Stern dazugewonnen. Fotos: dpa (oben), Reinhardt (Unten) Foto: Thomas Reinhardt