BUND hat Geld bereits beisammen Klage könnte SVolt-Ansiedlung in Überherrn erheblich verzögern

Mehr als 50 000 Euro haben Gegner der geplanten SVolt-Batteriefabrik auf dem Linslerfeld in Überherrn nach eigenen Angaben gesammelt, um eine Klage gegen das Vorhaben möglich zu machen. Der BUND Saar fasst eine sogenannte Normenkontrollklage ins Auge, sobald im Gemeinderat der Satzungsbeschluss gefasst wird, der formal Baurecht schafft – geplant im ersten Quartal 2024. Die Anwältin des Umweltschutzbunds, Dr. Franziska Heß, sieht in den Planungsunterlagen „schwerwiegende Mängel“. Sie geht davon aus, dass eine Klage „bei unveränderter Planung Erfolg haben kann.“ Die Fachanwältin ist stellvertretende Vorsitzende des BUND Sachsen und war zudem bereits erfolgreich an Verfahren gegen die Bundesregierung beteiligt.