Tarifstreit im Öffentlichen Dienst : Kitas, Rathäuser, Krankenhäuser: Im Saarland drohen in den nächsten Wochen flächendeckende Streiks

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin/Saarbrücken Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes ist aktuell keine Einigung in Sicht. In wichtigen Bereichen droht in den nächsten Wochen im Saarland Streik, warnen die Gewerkschaften. Das könnte massive Auswirkungen auf unseren Alltag haben – in der Landeshauptstadt könnte freies Parken möglich sein.