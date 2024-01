Alarmierende Entwicklung Eltern verzweifeln an verkürzten Öffnungszeiten der Kitas im Saarland

„Leider muss unsere Einrichtung heute wegen vieler Krankheitsfälle bereits um 15 Uhr schließen.“ Mails wie diese erreichen Eltern kleiner Kinder immer häufiger, vor allem in der kalten Jahreszeit mit ihrem höheren Risiko für Erkältungen und Covid-Infektionen. Keine Seltenheit: Kita-Leitungen bitten darum, Kinder möglichst früh abzuholen – oder wenn möglich gar nicht erst in den Kindergarten zu bringen. Eltern bieten aus Verzweiflung sogar selbst ihre Hilfe an, um die sich häufenden Personalausfälle zu kompensieren. Das ist nur sehr beschränkt möglich und rechtlich heikel.