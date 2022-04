Termine und Adressen : Kirmes im Saarland 2022: Ein Überblick der Jahrmärkte

Service Fahrgeschäfte, Dosenwerfen, Sahneeis und alles, was zur Kirmes dazugehört, soll in diesem Jahr wieder möglich sein. Nach zwei Jahren Pause ist in vielen Orten im Saarland für das Jahr 2022 wieder eine Kirmes geplant.

An vielen Orten im Saarland sind in diesem Jahr wieder Veranstaltungen geplant, die in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie pausieren mussten. Dazu zählt auch die Kirmes, auf die sich nicht nur die Besucher, sondern auch die Schausteller freuen können, ohne die eine Kirmes natürlich nicht möglich wäre. Für alle, die sich nicht auf das Karussell, Autoscooter oder Riesenrad trauen, bietet die Kirmes mit zahlreichen Essens- und Getränkeständen genügend Alternativen. Ob Sahneeis als Abkühlung bei sonnigem Wetter, Pommes und Currywurst als Stärkung oder Getränke als Durstlöscher. Da hier jeder etwas findet, eignet sich die Kirmes nicht nur für einen Ausflug mit Kindern, sondern auch zu zweit oder in größeren Gruppen.

Welche Bedeutung und welchen Ursprung hat die Kirmes?

Jahrmarkt, Wasn, Volksfest, Kerb oder im Saarland besser bekannt als Kirmes. Das Wort Kirmes leitet sich von den Worten „Kirchweih“, „Kirchmess“ beziehungsweise „Kirchweihmesse“ ab. Die Bezeichnungen für dieses Fest unterscheiden sich jedoch regional, der Ursprung ist dennoch der gleiche. Gefeiert wurde das Fest immer dann, wenn eine neue Kirche eingeweiht wurde. Die Kirmes hat somit eine religiöse Bedeutung und wurde früher etwa eine Woche lang gefeiert, während es heute meist bei einem Wochenende bleibt. Traditionell wurde diese im Herbst unter freiem Himmel gefeiert und war mit der Erntezeit verknüpft. Damals wie heute wird die Kirmes auf einem Fest- oder Marktplatz ausgerichtet. Damit niemand ein Kirmes-Wochenende verpasst, hat die SZ die bisherigen Termine und Adressen zusammengetragen.

Kirmes in Saarlouis

Passend zur bevorstehenden Osterzeit findet in Saarlouis vom 01. bis 05. April die Osterkirmes statt. Der normalerweise parallel stattfindende Krammarkt fällt in diesem Jahr aus. Im Landkreis Saarlouis sind zudem Veranstaltungen in Primsweiler, Bettingen und Hüttersdorf angedacht.

Die Kirmes in Primsweiler ist für den 28. und 29. Mai auf dem dortigen Sportplatz geplant

Auf dem Marktplatz in Schmelz findet vom 05. bis 08. August die Bettinger Kirmes statt

In Hüttersdorf ist die Kirmes auf dem dortigen Marktplatz vom 16. bis 20. September vorzufinden

Kirmes im Regionalverband Saarbrücken

Das Maifest auf dem Festplatz bei den Saarterrassen in Saarbrücken startet mit einem Fassanstich am 29. April und dauert bis zum 16. Mai an. Über 18 Tage sind hier etwa 40 Schausteller mit Fahrgeschäften sowie Essens- und Getränkeständen vor Ort. Auch im Regionalverband sind noch weitere Veranstaltungen geplant.

Auf dem Coucyplatz in Altenkessel vom 25. bis 27. Juni

In Lauterbach auf dem Glashüttenplatz in der Zeit vom 02. bis 05. September

Vom 04. bis 06. Juni auf dem Turnerplatz in Bischmisheim

Kirmes im Landkreis Merzig-Wadern

Im Landkreis Merzig-Wadern sind bisher drei Kirmes-Veranstaltungen geplant. Eine große Kirmes findet hier vom 11. bis 14. Juni an der Stadthalle in Merzig statt. Die Sommerkirmes erstreckt sich mit vielen Fahrgeschäften sowie Essens- und Getränkeständen über den Parkplatz der Stadthalle. Auch in diesem Jahr ist die Kirmes wieder Teil des Merziger Kulturprogramms, das viele weitere Veranstaltungen beinhaltet. So ist am 12. Juni neben der Sommerkirmes auch ein verkaufsoffener Sonntag angedacht.

Weitere Termine im Landkreis Merzig-Wadern

Kirmes in Ballern vom 07. bis 09. Mai am Bürgerhaus in Ballern-Fitten.

Auf dem Markplatz in Steinberg beginnt die Kirmes am 16. Juli und endet am 18. Juli.

Kirmes Neunkirchen

Auch im Landkreis Neunkirchen ist für die Kreisstadt Ottweiler sowie in Mainzweiler, Lautenbach und Fürth eine Kirmes geplant.

Kirmes in Ottweiler vom 02. bis 06. Juni

Kirmes in Mainzweiler vom 04. bis 06. Juni

In Lautenbach fällt die Kirmes in den Herbst, sie beginnt am 7. Oktober und endet am 09. Oktober

Ebenfalls im Oktober, vom 15. bis 17., findet die Kirmes in Fürth statt

Kirmes Saarpfalz-Kreis

Der Saarpfalz-Kreis veranstaltet in der Zeit vom 05. bis 08. August eine Kirmes in Limbach.

