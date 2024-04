Neue Leitung fürs Festival Perspectives steht fest Eine Wienerin aus Saarbrücken wird neue Leiterin des Festivals Perspectives

Das Geheimnis ist gelüftet: Kira Kirsch wird neue Chefin des Festivals Perspectives. Das verkündete Kulturministerin Christine Streichert-Clivot am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz im Pingusson-Gebäude. Kira Kirsch ist tatsächlich gebürtige Saarbrückerin, lebt aber schon lange nicht mehr hier. Sie studierte Theaterwissenschaft in Paris und arbeitete an vielen Orten, darunter fürs Festival „Theater der Welt“.