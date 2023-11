Vorlesung der Kinderuni Hier lernen die jüngsten Studenten, was Künstliche Intelligenz kann und was nicht

Zunächst aber erklärt der Professor den Kindern, was KI bedeutet: „Künstliche Intelligenz kommt nicht aus der Natur.“ Es handele sich um den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf einen Computer zu übertragen, um diesen damit intelligenter zu machen. Also um einen „schlauen“ Computer, der viele Informationen lernen kann, um uns zu helfen oder uns Dinge beizubringen. Zum Beispiel könnten wir mit KI Schach spielen, Antworten auf Fragen finden oder ohne Pilot Auto zu fahren. Der Juniorprofessor, der betriebswirtschaftliche Forschung und Lehre betreibt, sagte: „KI hat das Potential, die Bewältigung von Aufgaben in sämtlichen Lebensbereichen zu vereinfachen oder zu verbessern, solange man ethische Bedenken bei der Implementierung nicht außer Acht lässt.“