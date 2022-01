Kinderuni Saar : Ein Blauwal wiegt so viel wie 5000 Kinder

Professor Tobias Kraus hatte ein Mikroskop in seine Vorlesung im Saarbrücker Audimax mitgebracht, das die Kinder zu Beginn ausprobieren durften. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Auch die zweite Vorlesung der Kinderuni Saar fand am Mittwoch vor fast leeren Rängen im Audimax auf dem Saarbrücker Campus statt. Doch die wenigen Kinder, die zum Vortrag über große und kleine Tiere im Wasser gekommen waren, schreckte das nicht. Sie machten fleißig mit.

Das Audimax kann einschüchternd sein, so groß ist dieser Hörsaal mit seinen fast 1000 Plätzen an der Saar-Uni in Saarbrücken. Und so versuchte Kinderuni-Koordinator Markus Peschel zur Einstimmung mit einer „Klatsch-Probe“ das Eis zu brechen. „Erst klatschen die Kinder, dann die Erwachsenen“, gab er vor. Es zeigte sich: Auch bei dieser Vorlesung waren die erwachsenen Zuhörer, darunter die Eltern der Handvoll geimpften oder genesenen Kinder, die gekommen waren, in der Überzahl.

Den dann folgenden kurzweiligen, kindgerechten Vortrag von Chemie-Professor Tobias Kraus, der am Leibniz-Institut für Neue Materialien in Saarbrücken forscht, konnten viele der angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber wieder per Livestream verfolgen. Man kann ihn – wie alle anderen Vorträge der Reihe – auch bei Youtube aufrufen.

Info Anmeldung zur Kinderuni Saar Am 2. Februar geht es weiter mit „Quallen und nackten Schnecken“ und Professor Uli Kazmaier. Anmeldungen zur Kinderuni sind über die Internetseite der Kinderuni (www.kinderuni.saarland) möglich. Voraussichtlich gilt die 2-G-Plus-Regel für die Präsenzveranstaltung im Audimax. Es wird wieder einen Live-Stream für Publikum zu Hause geben, auf Youtube und auf Facebook abrufbar unter www.facebook.com/kinderuni.saar/videos/608227657169023/.

Was schwimmt denn da?

„Was schwimmt denn da?“ war die Frage – und es ging um riesige, große, kleine und minikleine Lebewesen im Meer. Den Zuhörern erklärte Kraus aber erstmal, mit was er sich als Forscher beschäftigt: „Ich untersuche künstlich hergestellte Teilchen, die im Wasser rumschwimmen.“ Das musste reichen.

Dann ging es los – und zwar mit dem allergrößten Tier, das es auf der Erde gibt: dem Blauwal. Den projizierte Kraus auf die Leinwand im Audimax und stellte die Frage: „Ist der in echt so groß wie dieser hier? Oder größer?“ Viel größer, fand Kraus schnell gemeinsam mit den eifrig aufzeigenden Jungen und Mädchen heraus. Zum Vergleich klickte er erst einen Taucher, dann eine Forelle und schließlich ein Pantoffeltierchen zur Blauwal-Projektion hinzu. Denn es ging in seiner Vorlesung um Maßstab, Gewicht und Masse.

„Wissenschaftler wollen immer Zahlen haben“, erklärte er den Kindern. Und deshalb gebe es eben den „Trick“ mit dem Maßstab, damit man riesige Dinge und Tiere wie den Blauwal auch dann abbilden könne, wenn die Größe der Tafel gar nicht ausreicht. Oder wenn Lebewesen so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht sieht.

Vom Blauwal ging es über die Forelle hin zum Plankton. Kraus fing das schwierige Thema kindgerecht ein, zeigte zum Beispiel den Prinzenweiher und den Teich im ehemaligen botanischen Garten an der Uni, aus dem er eine Wasserprobe untersucht hatte. Wie es im Wasser wuselt an minikleinen Teilchen, dem Plankton, zeigte der Wissenschaftler in einem Video.

„Wie bewegt sich zum Beispiel ein Pantoffeltierchen?“ – „Mit Hilfe seiner vielen winzig kleinen Härchen“, wusste ein Junge. „Und was zeichnet ein Geißeltierchen aus?“ Es hat nur ein einziges Härchen, die Geißel, mit der es sich fortbewegt.

Nach dem Maßstab ging es dann ums Gewicht. „Was schätzt ihr: Wieviele Kinder wiegt ein Blauwal?“, fragte der Materialwissenschaftler sein junges Publikum. „20 000!“, schätzte einer. „3000!“ ein anderes Kind. „Ein Blauwal wiegt rund 150 000 Kilogramm. Das ist so viel wie ungefähr 5000 Kinder“, löste Kraus das Rätsel auf und machte klar, wie unfassbar wenig dagegen ein Pantoffeltierchen wiegt. Bis zum Schluss dachten die Kinder mit, zeigten auf und waren überhaupt nicht schüchtern, ihre Vermutungen kundzutun. Der Professor wiederum war begeistert. „Gibt es mehr Plankton oder mehr Blauwale im Meer?“ stellte Kraus noch eine Frage. Das große und kleine Publikum lernte, dass mehr „Fresser“ als „Erzeuger“ im Meer leben, dass Plankton sich aber rasend schnell reproduziert. Und dass eine riesige lange Zahl mit vielen, vielen Nullen herauskommt, wenn man ausrechnen will, wie schwer das gesamte Plankton im Ozean ist.

Kinderuni hofft auf volles Haus im Sommer

Kinderuni-Organisator Peschel hofft nun auf einen „brechend vollen Hörsaal“ im Sommersemester. Und will das Format mit Präsenz-Vorlesungen auf keinen Fall einstellen, sondern über die Corona-Durststrecke retten.