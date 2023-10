Kinderuni Saar Die Kinderuni erforscht „Computerwelten“ und hat einen Stargast eingeladen

Über den Tellerrand blicken, neue Dimensionen erforschen, Neugierde wecken und Campus-Luft schnuppern – darum geht es bei der Kinderuni. Sie startet am 15. November, um dieses Mal kindgerecht in „Computerwelten“ vorzustoßen. Und wieder konnte das Kinderuni-Team um Didaktik-Professor Markus Peschel einen prominenten Referenten gewinnen. „Wir freuen uns, dass Ralph Caspers, bekannt aus den ARD-Kindersendungen ‚Wissen macht Ah!‘ und ‚Sendung mit der Maus‘ dieses Mal die Weihnachtsvorlesung halten wird“, so Peschel. Seit einigen Jahren ist Peschel federführend bei der Konzeption der beliebten Vorlesungsreihe für Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren, die es auch – in ähnlicher Form – an anderen Universitäten bundesweit gibt.