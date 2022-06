Kinderuni : Christoph aus „Sendung mit der Maus“ zeigte an der Saar-Uni seine Lieblingsexperimente (mit Bildergalerie)

Foto: Iris Maria Maurer 6 Bilder Von schwimmenden Eiern und sinkender Knete

Saarbrücken In der dritten und letzten Kinderuni-Vorlesung rund um „Experimentierwelten“ gab es diese Woche einen Stargast: Christoph Biemann aus der „Sendung mit der Maus“ experimentierte im proppevollen Audimax auf dem Saarbrücker Campus.

„Wo ist die Maus?“ – vor dem Audimax, dem größten Hörsaal auf dem Saarbrücker Uni-Campus, war schon lange vor dem Beginn der Kinderuni-Vorlesung ganz schön was los. Viele Kinder hielten Ausschau nach dem orangefarbenen Kuscheltier mit den großen Kulleraugen. Vergebens. Denn die Maus selbst tauchte nicht auf.

Christoph Biemann, der seit 1975 über 150 Filme als Regisseur für die „Sendung mit der Maus“ gemacht hat, war ohne das berühmte Maskottchen nach Saarbrücken gekommen. Dafür aber in seinem legendären grünen T-Shirt. Die hochdekorierte WDR-Wissenssendung für Kinder ist seit Jahrzehnten Kult. Und kultig ist auch Christoph Biemann, dessen sonore, ernsthaft-freundliche Stimme nicht nur den Kindern, sondern auch vielen ihrer Eltern seit Kindheitstagen bekannt ist. Und das auch ohne ein zappelndes, winkendes, mit den Augenlidern klimperndes Maskottchen an seiner Seite. Das hätte ihm vielleicht sogar die Show gestohlen. So aber stürzten sich die kleinen Fans geradezu auf den Filmemacher, Autor, Regisseur und Moderator, der geduldig Autogramme schrieb, bevor dann seine Experimente im Audimax los gingen. Der riesige Saal war dieses Mal bis fast auf den letzten seiner 840 Plätze besetzt. Wie immer konnten die Eltern die Vorlesung als Übertragung in einem anderen Saal verfolgen.

„Experimentieren, das ist nix weiter als ausprobieren“, eröffnete Christoph Biemann seinen Vortrag. „Ihr macht es jeden Tag, probiert zum Beispiel neue Eissorten, neue Schulen oder sogar neue Freundschaften aus“, gab der Moderator Beispiele. In Saarbrücken zeigte er ein paar seiner „Lieblingsexperimente“, über die er auch ein Buch geschrieben hat. „Alle diese Versuche könnt ihr zu Hause ganz einfach nachmachen“, empfahl er dem jungen Publikum.

Und dann ging es los mit den alten Griechen. Die nämlich hätten schon vor 2500 Jahren mit Bernstein experimentiert und dabei dessen elektrostatische Aufladung entdeckt. „Bernstein heißt auf Griechisch Elektron“, erzählte Christoph. Statt Bernstein nahm er allerdings einen aufgepusteten Maus-Luftballon, an dem er die langen Haare einer Assistentin rieb. Es entsteht elektrostatische Aufladung, so dass Papierschnipsel am Ballon hängen bleiben. „Mit Bernstein funktioniert das auch.“

Christoph Biemann ist berühmt für seine plastische Art, zu erklären. Und auch in seiner „Show“ an der Uni wird es nie zu kompliziert. „Kann Knete schwimmen?“, fragt er den Saal. Der ist geteilter Meinung. Und auch das Experiment geht mal so und mal so aus. Je nachdem, ob Christoph die Knete als Klumpen oder als Schiffchen geformt ins Wasser setzt.

Schwimmt ein Ei in Wasser? Erstmal nicht. „Das Ei ist also schwerer als dieses Wasser“, erklärt er. „Was müssen wir tun?“ – Das Wasser schwerer machen! rufen Kinder. Und so kippt er eine halbe Packung Kochsalz in das Glas mit dem Ei. „So“ – sagt Christoph. Eingefleischte Maus-Fans haben Christophs „So“ im Ohr. Und auch sein „Ja“ – wenn das erwartete Ergebnis rauskommt. Mit geschlossenen Augen hätten deshalb viele erraten können, wer da auf der Bühne des Audimax mit heißem und kaltem Wasser, Ei, Salz, Eimern und Bechern und schließlich einer Weinflasche experimentierte.