Kassenärztliche Vereinigung Saarland nennt Zahlen Kindernotdienst scheitert am Personalmangel

Eine Auswertung in den Kinderbereitschaftspraxen habe gezeigt, dass nur wenige Kinder tatsächlich gesundheitlich so angeschlagen seien, dass sie zum Bereitschaftsarzt gebracht werden müssten, sagt Derouet. Dieses sensible Thema hatte kürzlich auch Dr. Benedikt Brixius, der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte im Saarland, angesprochen (SZ vom 19. Juni). „Viele der Kinder müssten eigentlich nicht zwingend kommen. Manche Eltern haben es tagsüber nicht geschafft, zum Kinderarzt zu gehen, und kommen deshalb am Abend und vor allem am Wochenende zum Notdienst. Verständlich ist jedoch zum Beispiel, wenn es das erste Kind ist, die Eltern unerfahren sind und keiner in der Familie da ist, der Rat geben könnte, was früher noch eher der Fall war.“ Brixius sieht in einigen Fällen auch eine überzogene Erwartungshaltung der Eltern: „Allerdings können wir die Erwartung, im Bereitschaftsdienst eine Zweitmeinung oder eine ausführliche Abklärung zum Beispiel bei chronischen Bauchschmerzen zu erstellen, nicht erfüllen.“