Gymnasium will seinen Namen streichen Autor von „Räuber Hotzenplotz“: Otfried Preußler trat mit 17 Jahren in die NSDAP ein

Bestritten habe er zudem nie, in der Hitlerjugend gewesen zu sein, sagte seine Tochter Susanne Preußler-Bitsch kürzlich der Süddeutschen Zeitung. „Hier wird mit wahnsinniger Macht etwas konstruiert und mit drei Jahren jugendlicher Adoleszenz 90 Jahre eines ehrenwerten Lebens versucht kleinzutreten“, so die Historikerin wörtlich. Man kann ihrer Argumentation folgen, muss aber das Bemühen der Schule anerkennen: Sie will eben hinter dem Namensgeber stehen können und ihn uneingeschränkt als Vorbild wissen. Ob die Umbenennung in „Staatliches Gymnasium Pullach“ notwendig ist? Schulen, Gemeinderat und Kultusministerium meinen: Ja. In Pullach scheint das entschieden, an rund 20 anderen Otfried-Preußler-Schulen in Deutschland, darunter auch in Köln und in Mettmann, ist all das offenkundig bisher kein Thema.