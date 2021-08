Nach offizieller Stiko-Empfehlung : Saar-Kinderärzte erwarten hohe Nachfrage nach Corona-Impfungen für Jugendliche

Update Saarbrücken Die Ständige Impfkommission empfiehlt nun offiziell Corona-Impfungen auch für Kinder und Jugendliche. Die Kinderärzte im Saarland begrüßen diese Entscheidung.

Die Stiko war in den vergangenen Wochen wiederholt von verschiedenen Politikern aufgefordert worden, ihre vorsichtige Haltung zum Impfen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu überdenken. Das Gremium hat die Immunisierung in der Altersgruppe bislang vor allem jenen empfohlen, die bestimmte Vorerkrankungen wie Fettleibigkeit oder chronische Lungenkrankheiten haben – oder Menschen mit besonderem Corona-Risiko im Umfeld. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag sind 24,3 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal gegen Corona geimpft und 15,1 Prozent vollständig.

Im Saarland griffen solche Impfangebote bereits. Bislang hatten Brixius und seine Kollegen vorwiegend Kinder und Jugendliche aus den Risikogruppen geimpft. Auch viele Eltern hätten bereits auf die Empfehlung gewartet, sagte Brixius. Der Kinderarzt rechnet damit, dass nun viele Eltern ihre Kinder impfen lassen werde. Er biete in seiner Praxis bereits Impftermine nach den regulären Sprechstunden an. Dennoch sehe er keine Notwendigkeit, dass in Schulen geimpft werde, zumal die Vertrautheit zwischen Arzt und Patient nicht so gegeben wäre wie in einer Arztpraxis.