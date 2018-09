Wenn behinderte Menschen um Verstorbene trauern

Hospiz- und Trauerbegleitung für Menschen mit geistiger Behinderung mit dem Schwerpunktthema „Kinder“ wird das Thema einer Fachkonferenz des Kinder-Hospizdienstes Saar sein. Diese findet am Mittwoch, 26. September, ab 15 Uhr in Neunkirchen statt. Und zwar im Dienstgebäude Nr. 7 des Landkreises Neunkirchen in der Saarbrücker Straße 1.

Die Veranstaltung, die inzwischen zum 13. Mal in Folge organisiert wird, hat sich nach Angaben des Hospizdienstes zu einem wichtigen Forum und Expertentreff für die Hospiz- und Palliativarbeit im Saarland und darüber hinaus etabliert. Menschen mit geistiger Behinderung werden dank guter Betreuung und dem Fortschritt der Medizin älter. Gleichzeitig werden sie selbst, die Mitarbeiter in den Einrichtungen sowie die Angehörigen immer häufiger mit fortschreitenden Erkrankungen, Sterben und Tod konfrontiert, heißt es in der Pressemitteilung des Kinder-Hospizdienstes. Sind Kinder oder Erwachsene mit geistiger Behinderung vom Tod eines nahen Menschen betroffen, reagiere das soziale Umfeld häufig hilflos und überfordert. Vielfach werde diesen Menschen die Fähigkeit zu trauern abgesprochen. Sie würden nicht informiert, nicht einbezogen, Gefühle würden nicht anerkannt oder zugestanden.

Diese komplexe Situation beleuchten bei der Fachkonferenz unterschiedliche Referenten mit einem besonderen Blick auf die Erlebenswelten von geistig behinderten Menschen. Die Vorträge zeigen Möglichkeiten auf, wie geistig behinderte Kinder und Erwachsene, die den Verlust eines nahestehenden Menschen erleben, in ihrem sozialen Umfeld verstanden und hilfreich begleitet werden können.

Die Fachkonferenz steht allen Interessierten offen, die innerhalb und außerhalb der Hospizarbeit mit schwerkranken oder trauernden Kindern zu tun haben. Besonders willkommen sind laut Hospizdienst betroffene Familien beziehungsweise Angehörige.

Interessierte können sich anmelden unter: Kinder-Hospizdienst Saar, Hauptstraße 155, 66589 Merchweiler, Tel.: (0 68 25) 9 54 09 11 oder 24, Fax: (0 68 25) 9 54 09 50. E-Mail: info@kinderhospizdienst-saar.de.