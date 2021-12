Die Verbraucherzentrale gibt Tipps : Damit Weihnachten nicht zur unnötigen Lebensmittelverschwendung wird - So einfach lassen sich Reste verwerten

Saarbrücken Opulentes Essen gehört für viele zu Weihnachten dazu. Damit nicht alles nach dem Fest weggeworfen werden muss, gibt die Verbraucherzentrale des Saarlandes Tipps, wie Reste wiederverwertet werden können.

Am Ende bleibe oft Essen übrig und lande in der Mülltonne. So werde in Deutschland durchschnittlich pro Tag 90 Gramm Essen entsorgt, das eigentlich noch genießbar ist, gibt Weimar-Ehl zu bedenken. Dies entspreche ungefähr zwei bis drei Esslöffeln Rotkohl oder einem kleinen Bratapfel, hat sie ausgerechnet.