Nach Angriff auf DRK-kliniken : Keine Hilfe vom Bund nach Cyberattacke für kleine Kliniken

Mainz Das Bundesgesundheitsministerium will nach dem Hacker-Angriff auf Kliniken des Deutschen Roten-Kreuzes kleineren Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz nicht mehr Geld für die IT-Sicherheit geben.

Eine entsprechende Forderung der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Brief abgelehnt, sagte Ministeriumssprecherin Sandra Keßler am Montag in Mainz. Spahns Argument: Das entsprechende Gesetz gelte nur für große Kliniken. Die Cyberattacke hatte nach den Worten der Ministerin ein „bundesweit einzigartiges Ausmaß“. Ihr Ministerium in Mainz kündigte an, sich weiter für finanzielle Hilfe des Bundes einzusetzen. Von dem Cyber-Angriff betroffen waren auch die DRK-Krankenhäusern in Saarlouis und Mettlach.