Skandal an der Uniklinik : Keine Ermittlungen nach Missbrauch in Homburg

Keine Ermittlungen nach Missbrauch in Homburg

Skandal an der Uniklinik

Saarbrücken/Homburg Die Staatsanwaltschaft lehnt ein Verfahren wegen Verletzung der Aufsichtspflicht an der Uniklinik ab. Der Landtag beschließt derweil einen Untersuchungsausschuss.

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Missbrauchsskandal am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg lehnt es die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ab, Ermittlungsverfahren gegen Professor Alexander von Gontard, Direktor der Jugend- und Kinderpsychiatrie, eine Oberärztin sowie die UKS-Justiziarin einzuleiten. Die Opferanwältin Claudia Willger hatte im Auftrag eines Mandanten Strafanzeige gegen die Klinikverantwortlichen erstattet, weil sie nach ihrer Ansicht ihre Aufsichtspflichten gegenüber dem zwischenzeitlich verstorbenen Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verletzt haben. Der Arzt soll von 2010 bis 2014 mehrere Kinder sexuell missbraucht haben.