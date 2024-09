„KlimaCon“ in Saarbrücken Energieberatung ist gerade im Saarland extrem wichtig

Immobilienbesitzer sind verunsichert. In den kommenden Jahren sollen sie ihre Häuser energetisch sanieren, veraltete Heizungen austauschen, klimafreundliche Wärmepumpen einbauen. So will es der Gesetzgeber. Nicht, weil sich der grüne Teil der Ampel-Regierung selbst verwirklichen will, sondern weil es die gesteckten Klimaziele zu erreichen gilt.