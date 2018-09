Kein Streik an der Uni-Klinik

Es war eine Einigung in letzter Minute, nach einem Verhandlungsmarathon über 20 Stunden: Um 5.59 Uhr stimmte die Gewerkschaft der Vereinbarung mit dem UKS zu – sechzig Sekunden vor dem geplanten Streikbeginn am Mittwochmorgen. „Das war alles außerordentlich eng“, sagt Verdi-Sekretär Michael Quetting. Das Ergebnis nennt er „außerordentlich beachtlich“.

145 neue Stellen – vor allem in der Pflege

Worauf hat man sich geeinigt? Das UKS schafft 145 neue Vollzeit-Stellen. „Der Schwerpunkt wird auf der Pflege liegen“, erklärt Quetting.

Eine zentrale Forderung von Verdi war eine Mindestpersonalausstattung für die Stationen. Was ist nun geplant? In Zukunft soll der Personalbedarf mit „objektiven Methoden“ ermittelt werden, so Quetting. Mit Hilfe eines Systems, das auch Krankheitsfälle einkalkuliert. Es wird zunächst in zehn Stationen, innerhalb von 18 Monaten flächendeckend eingeführt. Quetting zufolge gab es so etwas zuletzt in den Neunzigerjahren.

Soll-Zahlen sollen „sofort Entlastung“ bringen

Um „sofort Entlastung“ zu bringen, hat man sich auf Untergrenzen beim Pflegepersonal auf den Stationen geeinigt. Für alle Schichten werden Soll-Zahlen festgelegt, die nicht mehr unterschritten werden dürften, sagt Quetting: „Das ist einmalig.“ In fast keinem Bereich werde mehr alleine gearbeitet.

Freischicht nach hoher Belastung

Was geschieht, wenn das Personal-Soll unterschritten wird? Auch dafür gibt es eine Regelung, ein sogenanntes „Konsequenzenmanagement“: Fehlen nach drei Schichten noch immer Mitarbeiter, könnten OP-Säle und Stationen laut Quetting geschlossen werden. Wer acht Tage auf einer unterbesetzten Station arbeiten musste, erhält eine Freischicht. Das greift ab April nächsten Jahres.

Gewerkschaft: „Hohe Skepsis gegenüber Arbeitgeber“

Die neue Vereinbarung zwischen Verdi und dem UKS gilt ab Oktober, die Laufzeit ist kurz. Denn: „Es gibt eine hohe Skepsis gegenüber dem Arbeitgeber“, sagt Quetting.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) begrüßte die Einigung im Morgengrauen, er bedankte sich auf Twitter bei den Verhandlern. „Die Pflege hat Entlastung verdient, diese müssen wir jetzt mit aller Kraft angehen“, erklärte der saarländische Regierungschef.