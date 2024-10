Regionaler Leitartikel Kein Gedrängel mehr in der Notaufnahme

Die Zahl der Patienten wächst von Jahr zu Jahr, weswegen das Klinikum eine größere Notaufnahme bauen will. Der Baubeginn lässt auf sich warten, weil das Land nur einen Teil der Kosten übernehmen will. Um die Enge der jetzigen Notaufnahme zu beheben, hat das Klinikum jetzt Container vorm Haus aufgestellt, die künftig als Wartebereich für Patienten dienen werden. Ein außergewöhnlicher Schritt – der auch deutlich vor Augen führt, was der aktuelle Strukturwandel im Gesundheitswesen bedeutet. Die Patienten bekommen zu spüren, dass unsere Gesundheitsversorgung finanziell und personell an ihre Grenzen gelangt ist. Beispielsweise müssen die Kassenärzte im Saarland wegen Personalmangels sechs ihrer zwölf Bereitschaftsdienstpraxen Ende des Jahres schließen. Es muss daher gelingen, die Zahl der Patienten, die ohne zwingenden medizinischen Grund die Bereitschaftsdienstpraxen und die Notaufnahmen aufsuchen, deutlich zu senken. Dafür Verständnis zu wecken, wird nicht immer einfach sein. Der „medizinische Überfluss“ der vergangenen Jahre hat bei manchem Patienten ein überzogenes Anspruchsdenken geweckt. Die wachsenden Finanz- und Personalnot im Gesundheitswesen und die damit verbundenen langen Wartezeiten auf Arzttermine sind eigentlich starke Argumente für die Politik, Kampagnen zur Gesundheitsprävention zu fördern. Folgten alle Bürger einem gesunden Lebensstil, wären bis zu 80 Prozent der gesamten Krankheitslast vermeidbar – und somit auch das Gedrängel in der Notaufnahme auf dem Winterberg.