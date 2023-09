Regionaler Leitartikel Bitte mehr Toleranz bei der Kleiderwahl

Nun kann man gewiss über Stil- und Kleiderfragen in Schulen diskutieren, darüber, was etwa im Sommer noch angemessen ist, wie viel nackte Haut im Klassenzimmer noch akzeptabel ist. Aber die aktuelle Debatte wurde schon durch die in Teilen provozierende und äußerst unsensible Wortwahl so aufgeheizt, dass die Elternvertreterin durch die Bank Ablehnung erntete. Für die Empfehlung, Schüler, die „lottrige, zerrissene“ Kleidung tragen, nach Hause zu schicken, damit sie sich dort „ordentlich anziehen“, gab’s keinen Beifall, auch nicht von eher konservativen Verbandsvertretern. Denn auch die wissen, dass Teenager in einer Phase, in der sie ihren eigenen Stil entwickeln (müssen), auch bei der Kleiderwahl gerne mal danebengreifen. Das erfordert viel Toleranz, ja Großzügigkeit und natürlich auch Diskussionen. Jeder, der mit Jugendlichen zu tun hat, weiß das. Im Übrigen nehmen Heranwachsende auch schon mal von Eltern und Lehrern gute Ratschläge an, wenn denn der Umgangston respektvoll ist.