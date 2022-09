Tomatenzucht : Die sanfte Revolutionärin im Gewächshaus

In Katrin Gödtels Gewächshaus wird man von den eigenen Sinnen fast übermannt. Fruchtig riecht es dort. Aber auch herb und würzig, erdig und süß. Die Tomaten leuchten in allerlei Farben von den Sträuchern: gelb und orange, grün und lila, ja auch blau bis fast schwarz. Die Gärtnermeisterin aus St. Ingbert züchtet dort alte Tomatensorten – aus Überzeugung. Foto: Iris Maria Maurer

St Ingbert In St. Ingbert wirkt eine wahre Tomatenfrau: Katrin Gödtel züchtet in ihrem Gewächshaus hundert Tomatensorten. Und zwar besondere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabell Nina Schirra

Wer glaubt, Tomaten und die Revolution haben bis auf die Farbe Rot wenig gemeinsam, der irrt. Und zwar gewaltig. Für Katrin Gödtel aus St. Ingbert sind Tomaten die Revolution. Ihre kleine, persönliche Revolution. Ihre kleine Genugtuung. Ihr kleiner Krieg. Natürlich nicht die vier, fünf Tomatensorten, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Jene Sorten, deren Früchte immer rot und rund und – seien wir ehrlich – fast immer geschmacklich fade und langweilig sind. Nein, die Revolution sind die hundert Tomatensorten, die Katrin Gödtel in ihrem im eigenen Garten gelegenen Gewächshaus züchtet.

Katrin Gödtel ist Gärtnermeisterin. Sie habe Vielfalt gelernt, sagt sie. Zumindest in der Theorie. In der Praxis macht das Bundessortengesetz dieser Vielfalt nämlich einen Strich durch die Rechnung. Von jeder Nutzpflanze seien nur einige wenige Sorten für die gewerbliche Nutzung erlaubt, erklärt Gödtel, „wir haben zwar 100 Prozent Sorten sozusagen, 99 Prozent davon sind aber verboten, Sortenvielfalt ist verboten“. Dass Katrin Gödtel sich auskennt, merkt man sofort. Sie spricht von den erlaubten Hybrid-Sorten, auf die Saatgut-Konzerne wie Bayer und Monsato Patente haben, als „Sackgassen-Tomaten“. „Diese Sorten können weder über eine erneute Saatgut-Gewinnung vermehrt werden, noch können sie sich an veränderte Umweltfaktoren anpassen“, erklärt Gödtel. Gerade letzteres sei aber vor allem im Kontext des Klimawandels immens wichtig. „Alte Sorten hingegen passen sich an“, ergänzt Gödtel. Genau deswegen züchtet sie sie auch. Und, um Vielfalt zu erhalten.

Betritt man Katrin Gödtels Gewächshaus, wird man von den eigenen Sinnen fast übermannt. Fruchtig riecht es dort. Aber auch herb und würzig, erdig und süß. Die Tomaten leuchten in allerlei Farben von den Sträuchern: gelb und orange, grün und lila, ja auch blau bis fast schwarz. Manche erinnern an Kürbisse, andere sehen fast aus wie kleine Gehirne, sind gar gestreift oder gepunktet. „Die auf dem Markt erhältlichen Tomaten sind fast alle rot und rund“, erklärt Gödtel, „ich mag alles, was nicht rot und nicht rund ist“. Wer sich Katrin Gödtel als eine kampfeslustige Revoluzzerin vorstellt, der irrt. Alles erklärt sie geduldig und langsam, ja fast sanft, immer kräuselt sich ihr Mund zu einem Schmunzeln. Ganz so, als wüsste sie, dass ihre Tomaten die Sache schon regeln werden. 2005 habe sie mit der Tomatenzucht begonnen, erzählt Gödtel, zunächst habe sie zehn Sorten im Sortiment gehabt, schnell waren es dann 40, 50. Heute sind es 100. „Mehr geht nicht mehr“, sagt Katrin Gödtel. Nicht nur weil die Tomatenzucht, die Gödtel neben ihrem Hauptjob als Gärtnermeisterin bei der Stadt St. Ingbert betreibt, längst zu einer Familienunternehmung geworden ist, sondern auch weil das Gewächshaus nach einigen Erweiterungen mittlerweile im Anschlag mit dem Hühnerstall steht. Auch die Hühner, die in Katrin Gödtels Garten leben, sind von der alten Sorte. Gödtel hält sich eine alte Zwei-Nutzungs-Rasse, die schon vom Aussterben bedroht war. „Man kann sagen, ich habe in allen Bereichen einen ausgefallenen Geschmack“, schmunzelt Gödtel, „allerdings kann ich von dieser Rasse sowohl die Eier als auch das Fleisch verwerten, das Tier also optimal nutzen und das muss doch der Weg sein“.

Ihre Sortenliste passe sie regelmäßig an, erzählt Katrin Gödtel, „ich bin immer auf der Suche nach etwas Neuem“. Oder vielmehr: Nach etwas Altem, das sich noch nicht in ihrem Gewächshaus tummelt. Immerhin gebe es über 10 000 allein erfasste Tomaten-Sorten. Zu ihren liebsten Sorten zählen indes die süß-saure Gargamel-Tomate, deren ovale Form eine spannende Musterung aus Rot-Orange und Schwarz zeigt und die Reise-Tomate. Die sei schon damals bei den Postkutschern beliebt gewesen, erklärt Gödtel, weil die Frucht sich ohne zu tropfen wie eine Mandarine in kleine Stücke teilen lässt.

Sitzt man nicht gerade zufällig während der Ernte bei Katrin Gödtel im Garten oder züchtet gar selbst Tomaten, wird man wohl kaum einmal im Leben in den Genuss der Gargamel- oder der Reise-Tomate kommen. Es sind alte Sorten. Also: Verbotene Sorten. Die Samen zur Anzucht dieser Sorten hat Katrin Gödtel sich irgendwann einmal bei Erhaltungsvereinen besorgt. Da könne man schon auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, sagt Gödtel. Was sie an Sorten einmal angeschafft hat, versuche sie aber selbst zu erhalten. Über die Gewinnung von Saatgut aus den Früchten nämlich, aus dem dann nach Aufbereitung und Fermentation in der nächsten Saison Pflanzen gezogen werden können. Dieses Saatgut darf Katrin Gödtel nicht verkaufen, so doch aber die Tomatenpflanzen selbst. Als Zierpflanzen nämlich. „Es kann ja aber niemand kontrollieren, was man mit den Früchten dieser Pflanzen nun anstellt“, verrät Gödtel mit einem Augenzwinkern, „man kann sie sich zum Beispiel in den Mund stecken und essen oder aber auch selbst Saatgut gewinnen und diese Sorten dann selbst im eigenen Garten anbauen“. Wie das genau geht, erklärt Gödtel in ihren Vorträgen, die sie regelmäßig in Obst- und Gartenbauvereinen hält.

Ganz generell habe sie aber einen Trend zurück zum Garten erkannt, sagt Gödtel, „dank Corona muss man da sagen“. Katrin Gödtel stimmt das positiv. „Wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, was wo herkommt“, sagt sie, „wir dürfen uns nicht abhängig von der Industrie machen“. Für sie selbst habe es übrigens nie einen anderen Weg gegeben als raus in die Natur, raus in den Garten, schon die Großmutter sei ihr da ein Vorbild gewesen. „Wenn ich mit den Händen im Dreck bin“, sagt Katrin Gödtel, „dann läuft der Stress ab, die Energie in mich hinein“. Und ein kleines Stück Revolution gibt es dann noch obendrauf.