Fastnacht : Chef-Karnevalist Fess rät zu Verzicht auf Umzüge

Bexbach Fastnacht auf Sparflamme: Mehr wird es diese Session kaum geben. Jetzt rät auch BDK-Chef Klaus-Ludwig Fess aus Bexbach dazu, Rosenmontagsumzüge und große Situzungen abzusagen.

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) ruft wegen Corona für die Session 2020/21 zum Verzicht auf Rosenmontagszüge und große Sitzungen auf. „Das gebietet die Verantwortung für die Aktiven wie auch für das Publikum“, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Donnerstag in Bexbach. „Es ist natürlich ein großes Desaster für ganz viele Aktive, die sich in den letzten Monaten schon vorbereitet haben“, so Fess, der der Bexbacher Karnevalsgesellschaft „Die Blätsch“ angehört. Angesichts der hohen Corona-Zahlen müsse man aber Verantwortung übernehmen.