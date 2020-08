Corona und der Karneval : „Ich weiß nicht, wie es weiter gehen soll“

Jörg Fisch zeigt einen Fastnachtsorden aus der Session 1992 mit Saddam Hussein, der 2002 noch einmal zum Motiv für einen Verein in Saargemünd wurde. In dieser Session verliert Fisch wohl drei Viertel seines Umsatzes. Foto: Heiko Lehmann

Nalbach/Quierschied/Rohrbach Die Corona-Pandemie bedroht auch den Karneval –und damit jene, die ihn mit Kostümen und Orden versorgen. Existenzen sind bedroht, erste Entlassungen gab es schon.

Jörg Fisch aus Nalbach kann sich noch sehr gut erinnern an den Fastnachtsorden, den er 2002 für einen Karnevalsverein aus Saargemünd entworfen hat: Der gestürzte Saddam Hussein ist darauf zu sehen. Der Orden sollte an die Session 2001 erinnern, in der die Fastnacht im Januar wegen des Irakkrieges abgesagt wurde. „Das war hart, aber damals wusste man wenigstens, wo man dran ist. Aktuell ist es ein großes Zittern mit viel Hoffnung“, sagt Jörg Fisch. Das Coronavirus droht, den Karnevalisten in der kommenden Session im Saarland und ganz Deutschland einen Strich durch die närrische Rechnung zu machen.