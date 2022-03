Weltraumspaziergang von Matthias Maurer am Mittwoch : Wie das Saarland es schon in den 90er-Jahren ins All geschafft hat

Am Mittwoch wird Geschichte geschrieben: Als vierter Deutscher überhaupt und als erster Saarländer wird Matthias Maurer einen Weltraumspaziergang machen. Ein saarländisches Produkt hat es allerdings schon in den 90ern ins All geschafft und den Deutschen damals viel Freude bereitet.

Gegen 13.50 Uhr deutscher Zeit wird am Mittwoch diese Woche historisches geschehen: Matthias Maurer wird als erster Saarländer und als einer der wenigen Menschen, die überhaupt die Chance dazu bekommen, einen Weltraumspaziergang unternehmen. Zusammen mit seinem US-amerikanischen Kollegen Raja Chari wird er Reparaturarbeiten an der Internationalen Raumstation (ISS) vornehmen – und die Welt wird dabei live per Stream zuschauen können.

Aber war das Saarland vorher wirklich noch nie im All? In gewisser Weise hat es das kleine Bundesland dorthin eigentlich schon in den 90er-Jahren geschafft – zur Freude etlicher Zuschauer vor dem heimischen Fernseher. Damals thematisierte eine der bekanntesten saarländischen Export-Marken das All nämlich gesondert in seiner Werbung: Karlsberg-Urpils.

Die Brauerei machte in den 90ern und um die Jahrtausendwende mit witziger Werbung, oftmals sogar in saarländischem Dialekt, auf Plakaten auf sich aufmerksam. Mit am bekanntesten von damals: Ein Plakat, das einen leeren Urpils-Kasten im All schwebend zeigt, untertitelt mit dem doppeldeutigen Wort „All“.

Aber auch für einen Werbespot schickte die Brauerei damals einen Kasten Pils in den Weltraum. In dem damals sehr beliebten Spot wollen drei Astronauten ihren Aufenthalt im All genießen als die Katastrophe passiert: Das versehentliche Drücken eines Knopfes befördert den mitgebrachten Kasten Karlsberg Urpils ins Weltall. In heroischem Einsatz begibt sich einer der Astronauten nach draußen, greift nach dem Kasten – und verfehlt ihn. Schließlich muss er sich von seinem Sicherheitsgurt losreißen und sein Leben riskieren, um den Kasten einzufangen. Die Rückkehr zur Station gelingt dank dem Rückstoß einer geöffneten Pils-Flasche.