Innovative Herzdiagnostik Saar-Kliniken bieten schonende Alternative zum Herzkatheter — wird das auch von der Krankenkasse bezahlt?

Dieses Risiko kann offenbar weiter minimiert werden – wenn Herzpatienten nicht per Herzkatheter, sondern im Computertomografen (CT) untersucht werden. Eine europäische Studie, an der 31 Einrichtungen beteiligt waren, hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass eine CT-Untersuchung bei Patienten mit einer geringen bis mittleren Wahrscheinlichkeit, an einer koronaren Herzkrankheit zu leiden, zuverlässige Ergebnisse über den Zustand des Herzens liefert. Gemeint sind Patienten ohne stark verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße. Das trifft laut Studie auf zwei Millionen von 3,5 Millionen Personen zu, die derzeit pro Jahr in Europa im Herzkatheter-Labor untersucht werden. Bei höheren Wahrscheinlichkeiten für eine Herzkrankheit ist aber weiterhin ein Herzkatheter angezeigt, weil mit ihm verengte oder verschlossene Gefäße sofort geweitet werden können.