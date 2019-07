Polizeimeldung : Junger Autofahrer bremst 85-Jährigen auf Autobahn aus

Landau Nach einem vermeintlichen Unfall ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern an der A 65 bei Landau eskaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 26-Jähriger am Donnerstagmittag gemeldet, dass ein 85-Jähriger mit seinem Wagen gegen sein Auto gefahren sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken