Pro & Contra Spielplätze sollen Schutzräume sein

Um es gleich zu sagen: 100-prozentige Sicherheit gibt es weder auf Spielplätzen noch sonst wo. Überall dort, wo Kinder spielen, passieren auch Unfälle. Und natürlich haben Eltern eine Aufsichtspflicht. Dennoch überkommt mich – auch als Mutter, die brenzlige Situationen kennt – das mulmige Gefühl, dass der kleine Mathis vielleicht nicht in der Saar ertrunken wäre, wäre der Spielplatz direkt am Fluss unterhalb des Staatstheaters, von dem er verschwand, umzäunt und mit einer Pforte versehen gewesen. Viele Eltern sind „Spielplatzexperten“ und wissen aus eigener Erfahrung, wie unübersichtlich, chaotisch es dort oft zugeht. Nicht überall, aber vor allem auf großen, beliebten Spielplätzen, wie denen am Staden, die eben direkt am Fluss liegen. Nur durch eine Heckeneinfriedung getrennt vom Wasser und einem stark befahrenen Rad- und Fußgängerweg. Der ist übrigens ebenfalls ein Sicherheitsrisiko, nicht nur für kleine Kinder.