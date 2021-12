Regionaler Leitartikel : Warum besonders Jugendliche von der Politik frustriert sind

Die 16-29-Jährigen mussten in der Corona-Pandemie viel einstecken. Viele fühlen sich mittlerweile davon belastet. Also was tun?

Die Corona-Pandemie beherrscht seit fast zwei Jahren unser Leben. Schon für Erwachsene ist das eine lange Zeit, für Kinder und Jugendliche jedoch eine Ewigkeit. Kein Wunder also, dass sich 94 Prozent der jungen Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren durch die Corona-Krise stark belastet fühlen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK. 30 Prozent der 16- bis 29-Jährigen benoten das Agieren der Politiker in der Corona-Krise als mangelhaft oder sogar ungenügend. Keine andere gesellschaftliche Gruppe wird von den jungen Menschen in Deutschland derzeit schlechter bewertet.

Welche Folgen es für den Zusammenhalt der Gesellschaft haben wird, dass das Vertrauen der jungen Leute in die Politik schwindet, ist noch nicht abzusehen. Die 16-bis 29-Jährigen, die Generation Z, sehen sich zunehmend abgehängt, ein Teil fühlt sich bereits im Konflikt mit dem System. Die Umfrage zeigt auch, dass Jugendliche zunehmend weniger bereit sind, zurückzustecken, wenn es um ihre Freiheiten geht.