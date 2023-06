Stiftung Warentest Zwei Schüler aus Dillingen gewinnen Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend testet“

Sind hohe Preise und renommierte Marken ein Garant dafür, dass man eine gute und nachhaltige Jeanshose bekommt? Mit dieser Fragestellung haben sich Tim Steiner und Carlo Müller aus Dillingen beschäftigt. Für ihren Produkttest wurden die beiden Schüler des Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasiums (TWG) in Dillingen nun beim Bundeswettbewerb „Jugend testet“ ausgezeichnet. An dem bundesweiten Schülerwettbewerb der Stiftung Warentest nahmen in diesem Jahr 3241 Schüler im Alter von zwölf bis 19 Jahren teil. Die Preisverleihung findet am 15. Juni in Berlin statt.