Historischer Gottesacker : Jüdischer Friedhof in Mainz bald für Besucher zugänglich

Mainz Ein Teil des alten jüdischen Friedhofs in Mainz soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Noch im laufenden Jahr werde eine Ausschreibung für ein künftiges Besucherzentrum vorbereitet, teilte die Stadtverwaltung am Freitag in Mainz mit.

