Berichte von der Arbeit aus dem Kriegsgebiet : Ukrainische Journalisten besuchen die SZ – „Das Wichtigste ist, zu überleben“

Saarbrücken 22 Medienmacher berichteten vom Arbeiten unter extremen Bedingungen in teils stark umkämpften Gebieten.

Ukrainische Journalisten arbeiten teils direkt in stark umkämpften Gebieten wie Cherson

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Regionen, arbeiten teilweise direkt in stark umkämpften Gebieten wie Cherson und Charkiv. Valeriy Garmash berichtet von seinem Alltag als Journalist, wie ihn viele seiner Kollegen zurzeit erleben. Er hat sich gerade im Bunker in Sicherheit gebracht, weil die Sirenen aufheulten. Nach dem Luftalarm muss er erst schauen, ob es Strom gibt, dann muss er checken, ob das Internet funktioniert. Erst jetzt kann er arbeiten. Allerdings ist die Redaktion, an die er seinen Text übermitteln will, in der gleichen Situation. „Die russischen Angriffe auf die Energieversorger gefährden also auch den Journalismus in der Ukraine?“, hakt der Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, Peter Stefan Herbst, nach. „Machen Sie in ihrer Redaktion mal eine Stunde den Strom aus, und schauen Sie, wie gut das funktioniert“, antwortet Garmash. „Und dann stellen Sie sich vor, so geht das 18 Stunden am Tag.“ Immer im Hinterkopf, die Sorge um die Familie und Freunde. „Das Wichtigste ist, zu überleben“, sagt er.