Rund 250 Frauen und Männer im Bewerberpool Projekt bringt ukrainische Bewerber und Unternehmen zusammen: So funktioniert „Let’s go to work“

Nach der dritten Bewerbungsrunde hat es schließlich geklappt. Im Herbst kann Yuliia Stoieva – wenn alles wie geplant läuft – ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Badewesen bei einem der Stadtwerke im Saarland beginnen. Die 42-jährige studierte Sportlehrerin ist vor zwei Jahren vor dem russischen Angriffskrieg aus Saporischschja im Südosten der Ukraine geflüchtet – heute lebt sie mir ihrem Mann in St. Ingbert. Über Facebook wurde sie auf das Projekt „Let's Go To Work/Давайте попрацюємо!/Mir gehn schaffe/Auf zur Arbeit!“ aufmerksam. Mit dem will der Verein UkraineFreundeSaar die Integration erwachsener Ukrainerinnen und Ukrainer im saarländischen Arbeitsmarkt vorantreiben.