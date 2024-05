„Prozess für Verkauf eingeleitet“ Bekannte Kette verkauft alle Tankstellen in Deutschland – auch sechs Stationen im Saarland betroffen

Experten taxieren den Wert aller 969 Jet-Filialen in Deutschland und Österreich auf etwa 2,8 Milliarden Euro. Der konkrete Zeitplan des Verkaufs sei noch nicht bekannt, ebenso nicht mögliche Käufer. Ein Verkauf von Jet an einen Konkurrenten sei ebenso möglich wie an einen Investor, der neu in den Tankstellenmarkt in Deutschland und Österreich einsteigen will.